Erdoğan'a hakaret eden Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN SOKAK RÖPORTAJLARINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada sokak röportajlarına tepki göstermiş ve "Gerek provakatif sorularla, gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.