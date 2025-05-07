İzmir Büyükşehir belediyesine 3,7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ekiplerince İzmir'in Tire ilçesi Karatepe mevkiinde yapılan denetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel nitelikli atıkların açık alanda depolandığı tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.