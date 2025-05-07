Ümit Karan'dan 'tutuklandı' haberlerine tepki

Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir. Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım." ifadelerini kullanarak suçlamayı reddetmişti.

Karan'ın Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Karan, "2015'teki bir dosyayla ilgili Adliye'de işlerimi hallettim" ifadelerini kullandı.

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