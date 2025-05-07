Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi

2025-YKS Kılavuzu: Engelli Adayların Sınav Uygulamalarına Yönelik Güncelleme Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda engelli adayların sınav uygulamalarına yönelik sağlık şartlarında düzenlemeye gidildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net