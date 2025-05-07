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Ankara çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 14:48, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 15:52
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Ankara çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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