Erdoğan: 2024'te Enerji Yatırımlarında Büyük Adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Beştepe'de Tarihi Anlar: Enerjiye Yeni Bir Soluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:"Önemli yatırımları ülkemize katan kurumlarımızı, bakanlarımızı, emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum." Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme yakaladığı herkes tarafından ifade ediliyor. Adeta kendimizle yarış halindeyiz.

Enerji Arz Güvenliği: Devletlerin En Büyük Sınavı

Enerji arz güvenliğinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir dönemdeyiz. Enerji talebi dünyada hızla artıyor. Bunun etkileri de doğada görülüyor. Sera gazlarının dünyamıza verdiği zarar da büyüyor.

Enerjide Büyüme: Türkiye'nin Stratejik Adımları

"Ülke olarak ortalamanın üzerine büyüme oranına sahibiz." Uluslararası kuruluşların tamamı enerji ihtiyacımızın katlanarak artacağını söylüyor. Son dönemde küresel riskler artıyor. Ülke olarak dünya ortalamasının üzerinde büyüme oranına sahibiz.Temel enerji kaynaklarımız erimekte, dünyamız kirlenmektedir. Tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre düzenlemektedir.

Enerji Krizleri: Dünyanın Başındaki Kara Bulutlar

"Tüm krizlerin temelinde enerji krizi var." Son yıllarda patlak veren krizlerin hepsine enerji belirleyici bir sebeptir. Tırmanan gerilimleri enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek. Bunlar kendi rahatları için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edecektir.

Adil Enerji Politikaları: Türkiye'nin Kararlı Duruşu

"Her enerji hamlemizde adaletli tavra sahibiz." Biz enerji meselesini herkesin fayda sağlayacağı bir işbirliği konusu olarak görüyoruz. Hangi coğrafyada enerji hamlemiz varsa özünde böyle bir hassasiyet vardır. Adaletli tavrımızı her şart altında muhafaza edeceğiz.

Enerjide Başarı: Türkiye'nin Geleceği Parlıyor

"Başarıdan başarıya koştuğumuz sektörlerin başında enerji geliyor." Ülkemizi başarıdan başarıya koşturduğumuz alanların en başında enerji sektörü geliyor. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizde makus talihimizi değiştirdik. Akkuyu projemizle ülkemiz farklı bir lige yükselttik. Ayrıca ülkemizin enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze döndürdük.Hedefimiz 2023'te net sıfır emisyon. Yenilenebilir enerjide mümkün olan en üst seviyeye yükseleceğiz.

"MUHALEFETİN GÖZLERİNE BANT ÇEKİLMİŞ"

Ekonomik büyüme, enerji vs. bu konuların hiçbir muhalefetin gündeminde bulunmuyor. Her şeye gözlerine bant çekmişler. Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi biliyorlar ama dile getirmeye cesaret edemiyorlar. Bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini öneriyoruz.