Sözlü sınava katılacak öğretmen adayları bugün açıklanıyor

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak.

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