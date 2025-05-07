İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatınca (OECD), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması kapsamında düzenlenen 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, OECD yetkilileri ve PISA ülkeleri temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin PISA Araştırmasına Katılımı ve Eğitimdeki Gelişmeler

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkiye'nin 1961 yılından bu yana kurucu üyeleri arasında yer aldığı OECD ile özellikle eğitim politikalarının geliştirilmesi ve izlenmesi konusunda çok değerli bir işbirliği yürüttüğünü belirtti. Türkiye'nin PISA araştırmasına düzenli katılımının önemine işaret eden Yelkenci, "Türkiye'nin 20 yılı aşkın PISA serüvenine bakıldığında, özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında istikrarlı ve dikkat çekici bir ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer aldığı açıkça görülmektedir. Türkiye, bu alanlarda hem performansını sürekli artırmış hem de uluslararası ölçekteki konumunu güçlendirmiştir." dedi. Yelkenci, eğitime erişimin yaygınlaştırılması, öğretmen niteliğinin artırılması ve fiziki altyapının güçlendirilmesi gibi çok boyutlu reformlarla eğitim sistemini çağın gereklerine uygun hale getirmek için kapsamlı adımlar attıklarını dile getirdi.

PISA Verilerinin Eğitime Katkısı

PISA ve diğer uluslararası izleme araştırmalarından elde edilen verilerin de Türkiye'de eğitim sisteminin geçirdiği dönüşümü somut şekilde gözler önüne serdiğini ifade eden Yelkenci, "Bu veriler, öğrencilerimize sunduğumuz eğitim hizmetinin niteliğini artırmaya ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve hayata geçirdiğimiz reformların etkilerini somut şekilde ortaya koymaktadır. İzleme araştırmalarından elde edilen bulgular, eğitim sistemimizin güçlü yönlerini pekiştirmemize, gelişime açık alanları ise doğru tespit ederek iyileştirme adımları atmamıza imkan sağlayan etkenlerden olmuştur." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve Uluslararası Eğitim Vizyonu

Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni öğretim modelinde temel olarak bilişsel, sosyal-duygusal, ahlaki gelişim ve farklı alanlardaki okuryazarlık becerilerinin bütüncül yaklaşımla ele alındığını, öğrencinin merkeze konularak hem milli hem de evrensel değerlerle uyumlu çerçeve sunulduğunu söyledi. Bu modelin, OECD'nin eğitimde dönüşüm vizyonuyla örtüşen nitelikte kapsamlı paradigma değişimini temsil ettiğini belirten Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en güçlü yönleri, uluslararası eğitim vizyonlarıyla uyumlu olması ve Türkiye'nin kültürel mirası, toplumsal değerleri ve eğitim geleneğini merkeze alan özgün bir tasarım sunmasıdır." ifadesini kullandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli oluşturulurken PISA verilerinin de dikkatle incelendiğinin altını çizen Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:"Milli Eğitim Bakanlığı olarak OECD ile yürüttüğümüz işbirliğini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Bu işbirliğini yalnızca eğitim alanında bir ortaklık olarak değil, insanlığın ortak geleceği için bilgi, değer ve deneyim paylaşımına dayalı güçlü öğrenme ve gelişim zemini olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki bugün burada ortaya koyduğumuz vizyon sadece eğitim sistemimizi daha ileriye taşımakla kalmayacak, daha adil, kapsayıcı ve barışçıl bir dünya inşa etmemize de katkıda bulunacaktır."

PISA Toplantısına 90 Ülkeden Katılım

Toplantının 3 gün sürecek oturumlarında, PISA 2022'de yapılan analiz ve raporlama çalışmaları, PISA 2025'in ilerleme durumu ve buna ait sonuçların raporlama süreci, PISA 2029 döngüsü kapsamında okuma becerileri değerlendirme çerçevesinin geliştirilmesi, medya ve yapay zeka okuryazarlığı ile anket geliştirme süreci ele alınacak. PISA'nın uzun dönem stratejisi, araştırma-geliştirme ve alanda ortaya çıkan yeniliklerinin de görüşüleceği programa, 90 ülkeden temsilci katıldı.