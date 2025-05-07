Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
Öğretmenlerin Sıra Tayini ve Sorunlar
Öğretmenlerin Sıra Tayini ve Sorunlar
Sözlü sınava katılacak öğretmen adayları bugün açıklanıyor
Sözlü sınava katılacak öğretmen adayları bugün açıklanıyor
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
Erdoğan: 2024'te Enerji Yatırımlarında Büyük Adım
Erdoğan: 2024'te Enerji Yatırımlarında Büyük Adım
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti
TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
Ana sayfaHaberler Eğitim

İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı

İstanbul'da başlayan 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı, 90 ülkeden temsilcileri ağırlıyor. Türkiye'nin eğitimdeki başarısı masaya yatırılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 15:50, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 16:32
Yazdır

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatınca (OECD), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması kapsamında düzenlenen 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, OECD yetkilileri ve PISA ülkeleri temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin PISA Araştırmasına Katılımı ve Eğitimdeki Gelişmeler

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkiye'nin 1961 yılından bu yana kurucu üyeleri arasında yer aldığı OECD ile özellikle eğitim politikalarının geliştirilmesi ve izlenmesi konusunda çok değerli bir işbirliği yürüttüğünü belirtti. Türkiye'nin PISA araştırmasına düzenli katılımının önemine işaret eden Yelkenci, "Türkiye'nin 20 yılı aşkın PISA serüvenine bakıldığında, özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında istikrarlı ve dikkat çekici bir ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer aldığı açıkça görülmektedir. Türkiye, bu alanlarda hem performansını sürekli artırmış hem de uluslararası ölçekteki konumunu güçlendirmiştir." dedi. Yelkenci, eğitime erişimin yaygınlaştırılması, öğretmen niteliğinin artırılması ve fiziki altyapının güçlendirilmesi gibi çok boyutlu reformlarla eğitim sistemini çağın gereklerine uygun hale getirmek için kapsamlı adımlar attıklarını dile getirdi.

PISA Verilerinin Eğitime Katkısı

PISA ve diğer uluslararası izleme araştırmalarından elde edilen verilerin de Türkiye'de eğitim sisteminin geçirdiği dönüşümü somut şekilde gözler önüne serdiğini ifade eden Yelkenci, "Bu veriler, öğrencilerimize sunduğumuz eğitim hizmetinin niteliğini artırmaya ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve hayata geçirdiğimiz reformların etkilerini somut şekilde ortaya koymaktadır. İzleme araştırmalarından elde edilen bulgular, eğitim sistemimizin güçlü yönlerini pekiştirmemize, gelişime açık alanları ise doğru tespit ederek iyileştirme adımları atmamıza imkan sağlayan etkenlerden olmuştur." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve Uluslararası Eğitim Vizyonu

Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni öğretim modelinde temel olarak bilişsel, sosyal-duygusal, ahlaki gelişim ve farklı alanlardaki okuryazarlık becerilerinin bütüncül yaklaşımla ele alındığını, öğrencinin merkeze konularak hem milli hem de evrensel değerlerle uyumlu çerçeve sunulduğunu söyledi. Bu modelin, OECD'nin eğitimde dönüşüm vizyonuyla örtüşen nitelikte kapsamlı paradigma değişimini temsil ettiğini belirten Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en güçlü yönleri, uluslararası eğitim vizyonlarıyla uyumlu olması ve Türkiye'nin kültürel mirası, toplumsal değerleri ve eğitim geleneğini merkeze alan özgün bir tasarım sunmasıdır." ifadesini kullandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli oluşturulurken PISA verilerinin de dikkatle incelendiğinin altını çizen Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:"Milli Eğitim Bakanlığı olarak OECD ile yürüttüğümüz işbirliğini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Bu işbirliğini yalnızca eğitim alanında bir ortaklık olarak değil, insanlığın ortak geleceği için bilgi, değer ve deneyim paylaşımına dayalı güçlü öğrenme ve gelişim zemini olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki bugün burada ortaya koyduğumuz vizyon sadece eğitim sistemimizi daha ileriye taşımakla kalmayacak, daha adil, kapsayıcı ve barışçıl bir dünya inşa etmemize de katkıda bulunacaktır."

PISA Toplantısına 90 Ülkeden Katılım

Toplantının 3 gün sürecek oturumlarında, PISA 2022'de yapılan analiz ve raporlama çalışmaları, PISA 2025'in ilerleme durumu ve buna ait sonuçların raporlama süreci, PISA 2029 döngüsü kapsamında okuma becerileri değerlendirme çerçevesinin geliştirilmesi, medya ve yapay zeka okuryazarlığı ile anket geliştirme süreci ele alınacak. PISA'nın uzun dönem stratejisi, araştırma-geliştirme ve alanda ortaya çıkan yeniliklerinin de görüşüleceği programa, 90 ülkeden temsilci katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber