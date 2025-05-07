Kocaeli'de fen lisesinde yangın: Öğrenciler tahliye edildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 16:52, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 17:56
Ayazma Mahallesi'ndeki Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin çatısındaki tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Okulda bulunan bir grup öğrenci, güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da okula gelerek incelemelerde bulundu.
Hasar tespit çalışmalarının ardından okulun eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine karar verilecek.