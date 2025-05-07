Kocaeli'de fen lisesinde yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da okula gelerek incelemelerde bulundu.

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