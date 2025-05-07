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Türkiye'ye 3 ülkeden gelen tohumluk patateste virüs tespit edildi

Türkiye'ye yurt dışından gelen patatesler virüslü çıktı. Mersin limanına gelen tohumluk 2 bin 223 ton 150 kilogram patates, iade edildi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 17:10, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 17:15
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Türkiye'ye 3 ülkeden gelen tohumluk patateste virüs tespit edildi

Mersin Limanı'na Akdeniz üzerinden gemilerle getirilen tohumluk patatesler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü inspektörleri tarafından kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde:
İskoçya menşeli 850 ton,
Hollanda menşeli toplam 1.152 ton 150 kilogram (4 ayrı sevkiyat),
Almanya menşeli 150 ton
tohumluk patateste iki farklı bitki virüsüne rastlandı. Kontrollerde "Potato leafroll polerovirus" (Yaprak Kıvırcıklığı) ve "Tobacco rattle tobravirus" (Tütün Çıngırak) tespit edilince ürünler geldiği ülkelere iade edildi.

Türkiye patates üretiminde dünyada 15. sırada

Her iklimde yetişebilen patatesin dünya genelinde yaygın bir üretim alanı var. Türkiye, yıllık yaklaşık 6 milyon tonluk üretimiyle dünya sıralamasında 15. sırada yer alıyor.

Son 5 yılda Türkiye'deki üretimin 1 milyon ton arttığı öğrenilirken, en çok üretim yapılan iller şu şekilde sıralanıyor:

Niğde, Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana.

İthalat sadece tohumluk amaçlı ve sınırlı

Türkiye'de tüketilen patatesin neredeyse tamamı yurt içinde üretiliyor. İthal edilen patateslerin büyük çoğunluğunun yalnızca tohumluk amaçlı ve kısıtlı miktarda olduğu belirtiliyor.Sektör kaynakları, ithal tohumluk patatesin üretimle kıyaslandığında %1'lik bir orana bile ulaşmadığını ifade ediyor.

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