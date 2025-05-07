Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Mayıs Cuma Günü 81 İlde yapılacak etkinlik için "Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım." çağrısı yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 17:50, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 17:55
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından "Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım" çağrısı yaptı.
Yumaklı'nın Paylaşımı
- "Gelecek kuşaklara nefes olsun diye, #YeşilVatan'ımızı hep birlikte koruyalım."
Etkinlik Detayları
- 9 Mayıs Cuma
- 81 ilde
- Ormanlarımızda buluşuyoruz.
🌳🌲 Gelecek kuşaklara nefes olsun diye, #YeşilVatan'ımızı hep birlikte koruyalım.İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 6, 2025
📆 9 Mayıs Cuma
📍 81 ilde
💚 Ormanlarımızda buluşuyoruz. pic.twitter.com/As0brunp5T