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Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği saldırıda can kaybı 31'e yükseldi

Pakistan'da Hindistan'ın dün düzenlediği saldırılarda can kaybı 31'e, yaralı sayısı 57'ye yükseldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Hindistan'a verdiği hızlı karşılığa değinerek, "Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 21:16, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 22:11
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Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısından sorumlu tuttuğu Pakistan'a dün başlattığı saldırılarda can kaybı arttı. Pakistan ordusu, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının da 57'ye yükseldiğini açıklayarak, saldırılara daha fazla misilleme sözü verdi.

"Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın gecenin karanlığında geçmişte olduğu gibi Pakistan'a sızmaya çalıştığını ancak silahlı kuvvetlerin onlara gereken cevabı verdiğini belirtti. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Hindistan'a ait savaş uçaklarını engellediğini aktaran Şerif, "Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı ve Pakistan'ın nükleer bir devlet olarak gücünü, hünerini ve kuvvetini fark etmelerini sağladı ve uykularını kaçırdı" dedi.

Pakistan savaş uçaklarının tamamen hazırlıklı olduğunu ve Hindistan'a ait savaş uçaklarının iletişim sistemlerini bozduğunu ifade eden Şerif, 5'ten fazla Hindistan savaş uçağının düşürülmüş olabileceğini belirtti.

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