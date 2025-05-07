375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı

Avrupa Parlamentosu'nun bugün kabul edilen Türkiye raporunda, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Türkiye'den gelen Schengen vizesi başvuruları için ayrılan kaynakları ve kapasiteyi artırma çağrısı yapıldı. AP'nin onayladığı raporda, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. 6 kriter tamamlanırsa süreç hızlanacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 21:52, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 21:56
Yazdır
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci, Türkiye'deki durum ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerin değerlendirildiği Türkiye raporunu 367 parlamenterin desteğiyle onayladı. Oylamada, 74 parlamenter aleyhte ve 188'i de çekimser oy kullandı.

Türkiye'ye yönelik ağır eleştirilere yer verilen fakat diğer yandan Türkiye'nin artan jeopolitik ve stratejik önemine dikkat çekilen raporda, Türkiye'ye yönelik vize serbestisi konusuna da yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli olan 72 kriterden geriye kalan 6 kriteri sağlaması halinde vize serbestisi sürecinin yeniden başlayabileceğine dikkat çekildi. Raporda, "Avrupa Parlamentosu, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere yönelik vize başvurularında yüksek talep ve sistemin kötüye kullanılacağına dair endişeler nedeniyle yaşadığı sorunlardan üzüntü duymaktadır" denildi.

AP'nin vizeye erişimin kolaylaştırılması yönünde bir siyasi iradeye sahip olduğu vurgulanan raporda, "Avrupa Parlamentosu, kalan teknik ve idari engellerin aşılması için her iki tarafın da çabalarını yoğunlaştırması çağrısında bulunur" denildi.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alımı sürecinde yaşadıkları zorluklar ışığında raporda, AB ülkelerine, bu konuya ayrılan kaynakları artırma ve kapasite artırımı çağrısı yer aldı. Raporda, "Avrupa Parlamentosu, AB üyesi ülkelerden bu konuya ayrılan kaynakların artırılmasını talep eder ve özellikle iş faaliyetleri ve Erasmus öğrencilerine yönelik vize kolaylaştırma tedbirlerini destekler" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber