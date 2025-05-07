FETÖ, Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçmiş

375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ, Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçmiş

Gaziantep merkezli 47 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken şok detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği, toplantıları yurt dışında yaptığı, haberleşme için yeni uygulamalar kullandığı ve ağa düşürülen öğrencileri yurt dışı gezilerinde kandırdıkları belirlendi. Örgüte üye olan şahısların büyük çoğunluğunun ise daha önceden örgüt üyesi olan şahısların yakınları olduğu tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 23:40, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 23:39
Yazdır
FETÖ, Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçmiş

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 48 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

47 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Örgüt Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçmiş, 5 il merkez olarak belirlenmiş

Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgüte üye olma, paravan şirketler kurarak örgüte finans sağlama suçlarından gözaltına alınan 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken şok detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği belirlendi. Tekrar eski günlerine dönmek isteyen örgütün özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 5 bölgeyi mahrem yapılanma için merkez olarak belirledikleri ve öğrenci evleri açmaya başladığı tespit edildi.

Örgüt toplantıları yurt dışında yapılmış, haberleşme için yeni uygulamalar kullanılmış

FETÖ terör örgütü üyelerinin ve liderlerin, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'de dikkat çekmemek için toplantılarını yurt dışında ve özellikle balkan ülkelerinde yaptığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, haberleşme için ise bilinen uygulamalar yerine mesajların anlık yapılarak kaybolduğu 'signal' ve 'jitsi' gibi yeni ve farklı uygulamalar kullandığı belirlendi.

Örgüt üyelerinin çoğunluğu eski FETÖ'cülerin yakınları

Örgüte üye olma, paravan şirketler kurarak örgüte finans sağlama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin büyük çoğunluğunun ise daha önceden örgüt üyesi olan şahısların yakınları olduğu tespit edildi. Örgüte üye olacak şahısların ortaokul, lise ve üniversite öğre

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber