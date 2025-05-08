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8 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

8 Mayıs 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 00:06, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 00:09
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8 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/145

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 161 inci maddeleri gereğince Veysel EROĞLU Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirilmiştir.

7 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/146

Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Turan KULOĞLU atanmıştır.

7 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

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