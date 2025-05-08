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Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Türkiye, barış için yeniden devrede.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 07:25, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 07:39
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Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı

ABD Başkanı Trump, seçim vaadini yerine getiremeyerek Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı yaptı. Daha önce Moskova ve Kiev'i İstanbul'da masaya oturtan, Tahıl Koridoru ile dünyayı gıda krizinden kurtaran Türkiye, bir kez daha barış için elini taşın altına koyacak. Türkiye, savaşlar ve krizler coğrafyasının merkezinde yer alarak, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için ikinci defa devreye girmeye hazırlanıyor. Ankara, daha önce esir takası ve barış görüşmelerinde önemli rol oynamıştı. Şimdi ise, ABD yönetimine Karadeniz'de savaş riskini ortadan kaldırmak ve bölgesinde barış, istikrar ile huzur ortamı sağlamak için gereken desteği vermeye hazır olduğunu iletti.

Trump'ın Erdoğan'dan Beklentileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti milletvekilleri ile yaptığı görüşmede, Erdoğan-Trump temasını değerlendirdi. Fidan, bölge ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump üzerindeki etkisini kullanması yönünde talepler geldiğini belirtti. "Trump'ın sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz" ifadesi öne çıktı. ABD Başkanı Trump'ın da Erdoğan'dan özel bir isteği olduğu ve pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda birlikte çalışma önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Türkiye'nin Barış İçin Attığı Adımlar

  • Azerbaycan-Ermenistan savaşında tarafsız kalınmasını sağladı.
  • Somali ile Etiyopya arasındaki krizi çözüme kavuşturdu.
  • Rusya-Ukrayna savaşında barış için diplomatik girişimlerde bulundu.

İki Tarafla da Görüşen Ülke: Türkiye

Türkiye'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes sürecinin kalıcı olması için adım atabileceği belirtiliyor. 2022 yılında tarafları İstanbul'da masaya oturtan Türkiye, savaşın başladığı günden bu yana iki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen nadir ülkelerden biri oldu. Ankara'nın, meselelerin aynı masa etrafında çözülmesi çağrısını taraflara iletmesi bekleniyor ve diplomatik temasların devam edeceği öngörülüyor.

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