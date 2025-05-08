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İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret

İŞKUR'un YÖK iş birliğiyle başlattığı Gençlik Programı, Tokat ve İstanbul dahil 127 üniversitede binlerce öğrenciye hem iş hem sigorta imkanı sunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 07:30, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 07:41
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İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret

Üniversite öğrencileri, ders saatleri dışındaki sürede üniversitenin farklı birimlerinde çalışarak eğitimlerini kesintisiz sürdürürken, aynı zamanda cep harçlıklarını da çıkarabiliyorlar. Haftada en az 1, en fazla ise 3 gün çalışan öğrenciler, günlük 1.083 lira para alıyor. Sigortaları ise İŞKUR tarafından karşılanıyor. Programa gençlerden yoğun ilgi gösteriliyor.

İŞKUR Gençlik Programı'na Yoğun İlgi

Üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapmaları ve çalışma hayatında tecrübe sahibi olmaları amacıyla başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'na ilgi oldukça yüksek. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ortaklığında 127 kamu üniversitesiyle yapılan iş birliği çerçevesinde yürütülen programa bugüne kadar 437 bin 215 öğrenci başvurdu. Üniversitelerde çekilen kuralar sonucunda toplamda 82 bin 570 öğrenci, bu programdan yararlanma imkanı buldu.Haftada en az 1, en fazla ise 3 gün işbaşı yapabilen öğrenciler, günlük 1.083 lira cep harçlığı alıyor ve genel sağlık sigortası ile iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Destekleyici Eğitimler ve Danışmanlık Hizmetleri

  • Bireysel danışmanlık
  • İş arama eğitimi
  • Finansal okuryazarlık eğitimi
  • Öz geçmiş hazırlama eğitimi
  • Mülakat teknikleri eğitimi

Program kapsamında öğrencilere yukarıdaki konularda eğitimler verilerek iş gücüne katılmaları destekleniyor. Bu sayede öğrenciler ekonomik bağımsızlıklarını bir ölçüde kazanıyor ve ailelerine yük olmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Öğrencilerin Deneyimleri

Semanur Koçbay (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

5 çocuklu ailenin ikinci çocuğuyum. Babam inşaat ustası, annem ise ev hanımı. Köyde hayvancılık yapıyoruz ve mezrada yaşadığım için köy okuluna traktörle giderdik. Zorlu şartlarda üniversite kazandım ve PDR okuyorum. Annemin beynine pıhtı attı ve kısmi felç geçirdi, bu nedenle babam bu sene çalışmaya gidemedi. Maddi açıdan biraz zorlandık ama hayallerim daha ağır bastı. Bu program bana çok iyi geldi; hem kardeşlerime destek oluyorum hem de aileme yük olmadan ihtiyaçlarımı karşılıyorum.

Ahsen Tangül (Türk-Alman Üniversitesi)

Moleküler Biyoteknoloji okuyorum. Bu program bana hem maddi hem de manevi birçok fırsat sundu. Farklı bölüm ve ilgi alanlarından arkadaşlar ve hocalarla tanışırken okulun basın kolunun nasıl işlediğini de öğrendim. Bu sayede sosyal medya kullanımı ve metin yazımında kendimi geliştirdim.

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