Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi

Prematüre bebeklerin hayata tutunmasında ten tene temas uygulamasının önemi giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Araştırmalar, annesiyle doğrudan cilt teması kuran prematüre bebeklerin yaşama şansının arttığını, komplikasyonların azaldığını ve zihinsel gelişimlerinin olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, prematüre bebeklerin doğar doğmaz anneden ayrılmasının hem bebek hem de anne açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda geliştirilen ve tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedeflenen "Ten Tene Temas" projesi, prematüre doğan bebeklerin annelerinin göğsünde, doğrudan cilt teması ile büyütülmesini amaçlamaktadır.

Ten Tene Temasın Faydaları

Yaşama şansını artırır: Prematüre bebeklerin annesiyle temas etmesi, hayatta kalma oranlarını yükseltir.

Prematüre bebeklerin annesiyle temas etmesi, hayatta kalma oranlarını yükseltir. Komplikasyonları azaltır: Fiziksel ve psikolojik komplikasyonların görülme sıklığı azalır.

Fiziksel ve psikolojik komplikasyonların görülme sıklığı azalır. Zihinsel gelişimi destekler: Nörolojik gelişim üzerinde olumlu etkiler sağlar.

Nörolojik gelişim üzerinde olumlu etkiler sağlar. Anne-bebek bağını güçlendirir: Bağlanmayı artırır ve hastane yatış süresini kısaltır.

Bağlanmayı artırır ve hastane yatış süresini kısaltır. Enfeksiyon riskini düşürür: Doğrudan cilt teması enfeksiyon oranlarını azaltır.

Doğrudan cilt teması enfeksiyon oranlarını azaltır. Anne sütü alma ihtimalini artırır: Bebeklerin anne sütüyle beslenme oranı yükselir.

Pilot İller ve Uygulama Alanları

Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde üniversite hastanelerinde sistem oturmuş durumdadır. Ayrıca Sivas, Bursa, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Samsun, Aydın ve Adana illerindeki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde eğitimler verilmiştir. Bu uygulama ile prematüre bebeklerin yaşama şansı artmakta, nörolojik gelişimleri desteklenmekte ve taburculuk süreçleri daha güvenli hale gelmektedir.

Prematüre Bebeklerde Risk Faktörleri

37 haftadan önce doğan bebekler prematüre olarak adlandırılır. Özellikle 32 haftanın altında veya 1,5 kilogramın altında doğan bebekler daha yüksek sağlık riski taşır. 28. gebelik haftasından önce doğanlarda; serebral palsi, zihinsel yetersizlik, davranış problemleri, öğrenme güçlükleri ve dikkat eksikliği gibi nörogelişim bozukluklarının görülme riski ciddi şekilde artmaktadır.

Türkiye'de Prematüre Doğum Oranları

Ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon bebek dünyaya gelmektedir (2023'te yaklaşık 958 bin). Bunların yaklaşık %12,9'u prematüre olarak doğmakta ve bu da yılda yaklaşık 130 bin prematüre bebek anlamına gelmektedir. En riskli grup ise doğum ağırlığı 1.500 gramın altındaki bebeklerdir.