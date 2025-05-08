Trabzon'da turizm 12 aya yayılacak

2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
İstanbul'da 59. PISA Toplantısı Başladı: 90 Ülke Katıldı
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
AYM'den 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin karar!
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
Engelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu Güncellendi
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder İçin Yapılan Törene Katıldı
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
Seyahat Sağlığı Merkezleri Aşı ve Danışmanlık Sunuyor
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
İstanbul'da Hissedilen Deprem Oldu
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Trabzon'da turizm 12 aya yayılacak

2025 turizm sezonu Trabzon için erken başladı. Yeni Şafak'a konuşan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, nisan ayında yürütülen tanıtım faaliyetleri sayesinde bu yıl daha geniş bir turist profiline ulaşmayı beklediklerini belirtti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 07:40, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 07:48
Yazdır
Trabzon'da turizm 12 aya yayılacak

Trabzon, 2025 turizm sezonunu geçen yıldan erken açtı. Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, nisan ayı içerisinde yoğun çalışma yürüttüklerini ve buna bağlı olarak, bu yıl Trabzon'da çok daha geniş turist profili olacağını söyledi. Nisan ayında Özbekistan, Çin, Katar ve Dubai olmak üzer 4 farklı lokasyonda programlar organize edip şehrin tanıtımına katkı sunduklarını belirten Erdoğan, şehirde 3 ay ile sınırlı kalan turizm sezonunu yılın 12 ayına yaymayı hedeflediklerini vurguladı.

TAŞKENT-TRABZON SEFERLERİ BAŞLIYOR

Nisan ayında ilk durağın Özbekistan'ın başkenti Taşkent olduğunu söyleyen Tamer Erdoğan, Taşkent'te düzenlenen programı şu cümlelerle anlattı: "8-11 Nisan tarihleri arasında Taşkent'te 'Road Show' etkinliği organize ederek şehrimizi tanıttık. Bu etkinlik; Turizm Oteller Birliği, Turizm Geliştirme Derneği ve Viaworld Touristic tarafından düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı katkı sağladı. Akabinde 11-18 Nisan tarihleri arasında, Özbekistan'dan 36 farklı turizm acentasını Trabzon'da ağırladık. Bu çalışmalar sayesinde 31 Mayıs Cumartesi günü Taşkent-Trabzon arası uçuşlar başlayacak."

ÇİN'İN ONUR KONUĞU OLDUK

Turizm coğrafyasını genişletmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "18-20 Nisan'da Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği'nin organizasyonu ile, Çin'in 40 milyon nüfuslu Shaanxi eyaletinde düzenlenen 'Xi'an İpek Yolu Uluslararası Turizm Fuarı'na onur konuğu olarak katıldık" diye konuştu. 14 Haziran'da Shaanxi'den İstanbul'a haftada 3 gün uçuşların başlayacağı bilgisini veren Erdoğan, "Shaanxi Eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı Müdürü Gao Yang ile görüşerek kendilerini Trabzon'a da davet ettik" şeklinde konuştu.

KATAR'DAN HAFTADA 5 GÜN UÇUŞ

Körfez ülkeleri ile turizm ilişkilerini güçlendirdiklerini dile getiren Tamer Erdoğan, "23-27 Nisan arasında Katar Doha Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde resepsiyon gerçekleştirildi. 31 Mayıs itibarıyla Katar ile Trabzon arasında doğrudan uçuşlar başlıyor. Geçen yıl haftada 3 gün gerçekleşen uçuşlar bu yıl haftada 5 gün, temmuz-ağustos aylarında her gün gerçekleşecek" dedi.

GEÇEN YIL 1,3 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADIK

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, geçtiğimiz yıl 711 bini yabancı olmak üzere 1 milyon 346 bin turist ağırlayan Trabzon'un yılı 2023'e kıyasla yüzde 2 artışla tamamladığı bilgisini verdi. Şehrin konaklama kapasitesinin de arttığını ifade eden Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla 'Turizm Bakanlığı İşletme Belgesi' sahibi tesislerin sayısı 324'e, toplam yatak kapasitesi de 30 bine yükseldi" dedi.

Körfez ülkelerinden yoğun ilgi

Geçen ay son olarak, 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arası Dubai'de düzenlenen 'ATM Fuarı'na katıldıklarını söyleyen Tamer Erdoğan, "Tüm dünya ve Körfez ülkelerinin katıldığı fuarda Trabzon ilimiz yoğun ilgi gördü. Şehrimizin tanıtımını katıldığımız her fuar ve etkinlikte layıkıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.,

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber