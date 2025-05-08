2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
2024 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, gıda işletmelerinde karekod kullanımı zorunlu hale getirildi. Detaylar haberimizde.
Gıda satışı yapan işletmelerde ve toplu tüketim alanlarında "gıda işletmesi karekodu" kullanımı artık zorunlu hale getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aralarında marketlerin de bulunduğu tüm gıda satışı gerçekleştiren işletmelerin, 60 gün içerisinde müşterilerin görebileceği bir alanda karekod bulundurması gerekecek. Bu düzenleme, hem tüketicilerin bilgilendirilmesini hem de işletmelerin denetim süreçlerinin şeffaflaşmasını amaçlamaktadır.
Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde, gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin görebileceği bir yerde bulundurulması zorunlu olacak. Bakanlık, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde duyuracak.
Uygulama Süresi ve Detaylar
- İşletmeler için karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin usul ve esasların resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren 60 gün olacak.
- Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, işletmenin en son ne zaman denetlendiğini kolayca görebilecek.