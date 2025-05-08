375 Sayılı KHK'da Kurum Tercihi Hakkı Kaldırıldı
2024 yılında Ankara'da 375 sayılı KHK'da kurum tercihi hakkı kaldırıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli değişiklik yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 09:45, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 09:56
375 sayılı KHK'da kurum tercihi hakkı çıkarıldı! Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum amacıyla hazırlanan 17 maddelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Sadece 1 maddede değişiklik yapıldı. Kabul edilen önergeyle, istihdam fazlası personelin diğer kurumlara naklinde önemli bir geri adım atıldı. Bu değişiklikle birlikte, personel sadece unvan, statü ve il tercihine göre başka kurumlara atanacak. Yani, kurum tercihi hakkı tamamen çıkarıldı ve kurum tercihi yine yok!
Kanun Teklifinde Yapılan Değişiklikler
- Teklifte önce: Personelin statü, unvan, il ve kurum tercihi dikkate alınacaktı.
- Kabul edilen değişiklikle: Kurum tercihi hakkı tamamen çıkarıldı.
Yeni Uygulama Nasıl Olacak?
Artık personel, sadece unvan, statü ve il tercihine göre başka kurumlara atanacak. Kurum tercihi hakkı ise uygulanmayacak.