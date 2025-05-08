375 Sayılı KHK'da Kurum Tercihi Hakkı Kaldırıldı

375 sayılı KHK'da kurum tercihi hakkı çıkarıldı! Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum amacıyla hazırlanan 17 maddelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Sadece 1 maddede değişiklik yapıldı. Kabul edilen önergeyle, istihdam fazlası personelin diğer kurumlara naklinde önemli bir geri adım atıldı. Bu değişiklikle birlikte, personel sadece unvan, statü ve il tercihine göre başka kurumlara atanacak. Yani, kurum tercihi hakkı tamamen çıkarıldı ve kurum tercihi yine yok!

Kanun Teklifinde Yapılan Değişiklikler

Teklifte önce: Personelin statü, unvan, il ve kurum tercihi dikkate alınacaktı.

Personelin statü, unvan, il ve kurum tercihi dikkate alınacaktı. Kabul edilen değişiklikle: Kurum tercihi hakkı tamamen çıkarıldı.

Yeni Uygulama Nasıl Olacak?

Artık personel, sadece unvan, statü ve il tercihine göre başka kurumlara atanacak. Kurum tercihi hakkı ise uygulanmayacak.