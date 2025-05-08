Üniversite, 97 Puan Alan Adayı Sözlüde Eledi!

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 5 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sonrası yapılan sözlü mülakat sonuçları 5 Mayıs 2025 tarihinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından kamuoyuna ilan edildi.

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Öncelikle, sonuçların ilgili yükseköğretim kurumu başta olmak üzere, çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Ancak, her mülakat sonucuna korkuyla bakar olduğumuz için yazılı-sözlü arasında bir uçurum var mı diye baktığımızda ne yazık ki Şef sonuçlarında üzücü bir durumla karşılaşıyoruz.

Listeye baktığımızda; yazılı aşamada 97,968 puanla birinci olan adayın 75 mülakat puanıyla 1 inci yedek olduğunu, yine 93,886 puanı olan adayların ise yine 75 puanla liste dışı kaldığını üzülerek görüyoruz.

Yöneticiliğin bir yetenek olduğunu bilmekle birlikte, yazılı aşamada yalnızca bir/iki yanlışı olan bir adayın, sözlü aşamada 75 sınırında kalarak yedeğe düşmesi, yine yazılı aşamada 73 ya da 75 alan adayların mülakatta tam puan alarak küsuratla Şefliğe asaleten atanmasının hayatın olağan akışında büyük soru işaretleri yaratmasının muhtemel olduğunu düşünüyoruz.

Elbette, sözlü aşamada verilen yanıtlar, adayların temsil kabiliyeti, liyakati, ikna yeteneği, sınava ilişkin bilgi düzeyi ve özgüveni gibi birçok parametrenin önemli olduğu konusunda tereddüdümüz bulunmuyor.

Fakat, yazılı sınavda neredeyse tam puan alacak bir Şef adayının sözlü aşamada tam sınırda bırakılması ve yedeğe düşmesi oldukça üzücü bir sonuç doğurmuştur.

Bu çerçevede, henüz daha itiraz süreci devam eden görevde yükselme sınavıyla ilgili olarak Şef adayları özelinde sonuçların bir kez daha gözden geçirilmesi hakkın ve hakkaniyetin teslim edilmesi açısından son derece önemlidir!