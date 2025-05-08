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Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza

Kırklareli Babaeski Terzili köyünde gölete hayvan atığı bırakan işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı. Balık ölümleri incelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 09:56, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 11:24
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan bir gölete, hayvan atığı bırakıldığı iddiasıyla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette meydana gelen balık ölümlerine ilişkin detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren bir hayvan çiftliğinden atık bırakıldığı tespit edildi. Bu tespit üzerine, ilgili işletmeye 668 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

Olayın Detayları

  • Terzili köyündeki gölette balık ölümleri yaşandı.
  • Ekipler, gölete yakın bir hayvan çiftliğinden atık bırakıldığını belirledi.
  • İşletmeye 668 bin 677 lira ceza kesildi.

Çevre Koruma Çalışmaları

Yetkililer, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için işletmelerin çevreye duyarlı davranmaları gerektiği vurgulandı.


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