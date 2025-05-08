Arı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Polis Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Kazada arıların soktuğu 2 polisten biri hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 10:02, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 10:04
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, arı kovanı yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu ilginç bir olay yaşandı. Kazanın ardından etrafa dağılan arılar, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. 2 polis arıların sokması sonucu yaralandı ve bu polislerden biri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, arıların kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Kazanın neden meydana geldiğiyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaza Sonrası Yaşananlar
- Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi.
- Etrafa dağılan arılar, polisleri soktu.
- 2 polis yaralandı, 1'i hastaneye kaldırıldı.
- Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
İnceleme Devam Ediyor
Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Arıların kontrol altına alınması için bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olayda başka yaralanan olmadığı bildirildi.