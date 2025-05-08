Arı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Polis Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, arı kovanı yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu ilginç bir olay yaşandı. Kazanın ardından etrafa dağılan arılar, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. 2 polis arıların sokması sonucu yaralandı ve bu polislerden biri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, arıların kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Kazanın neden meydana geldiğiyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaza Sonrası Yaşananlar

Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi.

devrildi. Etrafa dağılan arılar, polisleri soktu.

2 polis yaralandı, 1'i hastaneye kaldırıldı.

yaralandı, 1'i hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

İnceleme Devam Ediyor

Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Arıların kontrol altına alınması için bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olayda başka yaralanan olmadığı bildirildi.