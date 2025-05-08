Adana Merkezli 4 İlde 26 Kişiye Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Adana merkezli olarak dört ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 26 şüpheli yakalandı ve bunlardan 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda, bir şebekenin yurt içinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla Ermenistan merkezli bir yazılım şirketinden fiyatı 100 bin avro olan ve "panel" olarak adlandırılan çok sayıda yazılım satın aldığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK ) tarafından yapılan incelemelerde, şebekenin satın aldığı sistemler için 100 Bitcoin ile kripto varlığa dönüştürdükleri 100 milyon lira yı şirketin sekiz kripto cüzdan hesabına aktardığı belirlendi.

) tarafından yapılan incelemelerde, şebekenin satın aldığı sistemler için ile kripto varlığa dönüştürdükleri yı şirketin sekiz kripto cüzdan hesabına aktardığı belirlendi. Adana merkezli olarak Ankara, Antalya ve Şırnak 'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.G. 'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.

'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 40 cep telefonu, 5 bilgisayar, çok sayıda harici disk ile 2,5 milyon lira tutarında para ve altına el konuldu.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararları

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.G.'nin de yer aldığı 15 kişi tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



