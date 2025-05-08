İstanbul'da Altın Fiyatları: Gram 4.129 TL

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 129 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,9 azalışla 4 bin 180 lira seviyesinde tamamlamıştı. Yeni günde ise saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4 bin 129 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 870 lira, Cumhuriyet altını ise 27 bin 370 lira seviyesinden satılıyor.

Altın ve Piyasa Gelişmeleri

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 3 bin 324 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed)'in para politikası kararı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD'nin tarife adımları dünya ekonomileri için en önemli belirsizlik kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Fed Kararları ve Açıklamalar

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulanarak, daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin güç kazandığı belirtildi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Ticaret Müzakereleri ve Jeopolitik Gelişmeler

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent , müzakerelerin cumartesi günü İsviçre'de başlayacağını açıkladı.

, müzakerelerin cumartesi günü İsviçre'de başlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump , Çin'e uygulanan tarifeleri müzakereler başlamadan düşürmek istemediğini belirtti ve bugün büyük bir ülkeyle ticaret anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Amerikan basını bu ülkenin İngiltere olabileceğini öne sürdü.

, Çin'e uygulanan tarifeleri müzakereler başlamadan düşürmek istemediğini belirtti ve bugün büyük bir ülkeyle ticaret anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Amerikan basını bu ülkenin İngiltere olabileceğini öne sürdü. Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna çatışmaları sürerken, Pakistan-Hindistan geriliminin kısmen yatışması ve sıcak çatışmaların yaşanmaması piyasalar üzerinde sınırlı bir etki yarattı.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın şahin tutumu ile müzakerelere yönelik olumlu haber akışının altın fiyatlarına negatif yansıdığını belirtiyor. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar destek, 3 bin 320 dolar direnç konumunda bulunuyor.



