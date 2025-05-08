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Bu hafta 11 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan komediye 11 film vizyona girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 10:24, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 10:26
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Bu hafta 11 film vizyona girecek

Bu hafta sinema salonlarında izleyicileri aksiyon, gerilim, dram ve komedi türlerinde toplam 11 yeni film bekliyor. Farklı türlerdeki yapımlar, hem nostalji yaşamak isteyenlere hem de yeni hikayeler keşfetmek isteyenlere hitap ediyor. Yeniden vizyona giren klasiklerden, ilk kez gösterime girecek animasyonlara kadar geniş bir yelpazede filmler sinemaseverlerle buluşacak. Her biri farklı yönetmen ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu filmler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Vizyondaki Filmler

Örümcek Adam

  • Macera ve aksiyon türündeki 2002 yapımı "Örümcek Adam", Sam Raimi'nin yönetmenliğinde, Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Willem Dafoe'nun oyunculuğuyla yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Baba

  • Francis Ford Coppola'nın yönettiği, sinema tarihinin önemli yapımlarından 1972 yapımı "Baba", Don Vito Corleone'nin tahtını oğluna devretmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Başrollerde Al Pacino, Marlon Brando ve James Caan yer alıyor. Film, 45. Akademi Ödülleri'nde 3 Oscar kazanmıştır.

Sonradan Gurme

  • Hamdi Alkan'ın yönettiği komedi ve romantik türündeki filmde, Timur Acar, Aslıhan Güner ve Orhan Uslu başrollerde. Üç arkadaşın Gaziantep'te yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Efendiler

  • Ali Rıza Tanyeli, Can Sipahi, Eren Pekgöz ve Ufuk Özkan'ın rol aldığı komedi filmi, Kadıköy'de stand-up yapan üç komedyenin başına gelen ilginç olayları konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor.

Saint-Ex

  • Pablo Agüero'nun yönettiği, Belçika ve Fransa ortak yapımı olan filmde, Vincent Cassel, Louis Garrel ve Diane Kruger rol alıyor. Macera, dram ve biyografi türünde.

Evli, Mutlu, Çocuklu

  • Gizem Karaca Ekmekçi, Furkan Palalı ve Gaye Gürsel'in başrollerini paylaştığı romantik komedi, nikah masasında terk edilen bir kadının hikayesini anlatıyor. Yönetmen: Ulaş Çobancı, senaryo: Arzu Yurtseven.

Diş Perisi Masalı

  • Michael Johnson'ın yönettiği animasyon film, asi ruhlu diş perisi Van'ın hayatı keşfetme serüvenini konu alıyor.

Kaçak Fil

  • ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, Ukrayna ortak yapımı, macera ve animasyon türündeki filmde, saf kalpli fil Turşu'yu bulmak isteyen Ödül Avcısı'nın macerası anlatılıyor.

Amigdala

  • Ali Çoban, Cenan Çamyurdu ve Dilek Ekici'nin rol aldığı gerilim filmi, kafasına aldığı darbe sonrası caniye dönüşen bir adamın hikayesini işliyor. Yönetmen: Özgür Sarı.

Popeye the Slayer Man

  • Korku türündeki filmde, bir grup üniversite öğrencisi şehir efsanesine inanarak terk edilmiş bir konserve fabrikasında yaşananları araştırıyor. Yönetmen: Robert Michael Ryan.

Cinn-i Zifir

  • Özkan Güneş, Tuba Erdem ve Sinan Uysal'ın rol aldığı korku filmi, bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin kurtulmasıyla yaşananları konu alıyor. Yönetmen: Özlem Yiğit.

Sinemaseverler bu hafta vizyona giren filmler arasından kendi zevklerine uygun olanı seçerek keyifli vakit geçirebilirler. Her biri farklı bir dünyaya kapı aralayan bu yapımlar, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.


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