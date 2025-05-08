Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
İŞKUR, Yılın ilk dört ayında rekor kırarak 437 bin kişiyi işe yerleştirdi. Bakan Işıkhan, istihdamdaki bu büyük artışın devam edeceğini vurguladı. Ayrıca 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve yüz binlerce iş yeri ziyaretiyle iş arayanlara umut oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların istihdam üzerindeki olumlu etkilerinin devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini ve 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ile 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, 743 bin 951 açık iş tespit edildiğini vurguladı. Çalışma hayatında yaşanan değişimlerin değerlendirilerek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun program ve politikaların sürdürüleceği belirtildi.
İŞKUR'un İstihdamdaki Rolü
- 437 bin 291 işe yerleştirme
- 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme
- 255 bin 891 iş yeri ziyareti
- 743 bin 951 açık iş tespiti
Gelecek Dönem Hedefleri
Çalışma hayatında yaşanan değişimler dikkate alınarak, ülkenin ihtiyaçlarına uygun program ve politikaların uygulanmasına devam edileceği açıklandı. Bu kapsamda, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesi hedefleniyor.