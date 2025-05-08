Nisan 2025'te En Yüksek Reel Getiri Külçe Altında

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında yatırımcısına aylık en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı. Nisan 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,80, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,54 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından avro %4,07 ve mevduat faizi (brüt) %0,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar %0,03, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %7,39 ve BIST 100 endeksi %9,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro %3,83 ve mevduat faizi (brüt) %0,20 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar %0,26, DİBS %7,60 ve BIST 100 endeksi %10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe Altın ve Diğer Yatırım Araçlarının Getirileri

Külçe altın , 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,83 , TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde , TÜFE ile indirgendiğinde ise oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi , Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,26 , TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde , TÜFE ile indirgendiğinde ise oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Değerlendirme Sonuçları