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Servis Minibüsünün Altında Kalan 5 Yaşındaki Çocuğun Acı Sonu

Gaziosmanpaşa'da 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 10:56, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 11:28
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Gaziosmanpaşa'da yaşanan üzücü bir kaza sonucu 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, ağabeyi Uras Kirazlı'yı servisten almak için dedesiyle birlikte yola indiği sırada, ağabeyinin indiği servis minibüsünün hareket etmesiyle aracın altında kaldı. Servis minibüsüyle hastaneye kaldırılan Metehan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Anının Detayları

Kaza, 6 Mayıs Salı günü saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Dede Recep Kirazlı, 5 yaşındaki Metehan'ı kreşten aldıktan sonra diğer torunu Uras'ı okul dönüşü servisten alırken, Metehan'a beklemesini söyledi. Ancak Metehan, aracın durduğu yola çıktı ve ayakkabılarını bağlamak için oturdu. Servis şoförü tarafından fark edilmeyen Metehan, aracın hareket etmesiyle ağır yaralandı.

Hastaneye Kaldırılma ve Soruşturma

Servis minibüsüyle Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, servis minibüsünün sokakta durduğu, Metehan'ın aracın önünden geçip ayakkabısını bağlamak için eğildiği ve oturduğu görülüyor. Daha sonra hareket eden servis minibüsü, Metehan'ın üzerinden geçti. Şoför kazayı fark edince araçtan inip yardıma koştu.

Cenaze ve Gözyaşları

Hayatını kaybeden Metehan Kirazlı'nın cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Metehan, Mevlana Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay Anlatımları

  • Dede Recep Kirazlı'nın anlatımı: "Ben onu kreşten aldım. Ağabeyi okuldan servisle geliyor, gelmesine de 5 dakika vardı. Dedi ki, 'Kapıda oyalanalım.' Geçti şu karşı tarafta mermer var, onun üzerinde oturuyordu. Hatta oradan kayıyordu. Servis de geldi, şu boş alana, arazinin sandalyelerin şu anki olduğu yere geldi. Göz hizasından ben onu görüyordum. Servis geldi, durdu. Ben o arada çocuğu servisten aldım, hostes verdi bana. Dedim ki, sen oğlum, içeriye git. Binanın kapısına doğru yanaştırdım. Bir baktım, servis gitmiş, hareket etmiş. Zaten her şey anlık oldu. Çocuk ön tekerlek ve arka tekerleğin altında kaldı."
  • Kazadan sonra yaşananlar: Dede Kirazlı, "Sonrasında ben bağırmaya başlayınca şoför durdu. Çocuğu kucağıma aldım. Yaşıyordu. Ambulansı aradı komşular. Ambulans biraz gecikir gibi olunca, şoför hemen dedi ki; 'Ben sizi götüreyim.' Olaya dahil olan şoför götürdü hastaneye. Olayın hepsi bu kadar. Hastaneye çocuğu canlı teslim ettim, orada müdahale edildi. Zaten çocuğu gördüğümde dedim ki, iki teker üzerinden geçti, mutlaka içeride bir hasar vardır. Arabada kucağımda giderken; yani bayılma ya da uyku hali gibiydi. Ama hastaneye canlı teslim ettim. Sonra dediler ki, 'Biraz iyiye gidiyor, nefesi düzeldi.' Ama 15 dakika sonra her şey tersine dönmeye başladı. 'Entübe ettik, kalp masajı yapıyoruz' dediler. En sonunda dediler ki, 'Beyin kanaması da geçirdi. Başınız sağ olsun.'"
  • Şoförün gözaltına alınma süreci: Dede Kirazlı, "Zaten burada olay olunca hastanede güvenlik vardı, polisler vardı. Polisler hemen geldi, onu aldılar, götürdüler. Ama servis şoförü bir 30-40 dakika bizimle kaldı. Ondan sonra savcı gelince götürdüler."


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