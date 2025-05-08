Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme

"Alışveriş merkezi" ibaresinin kullanımına ilişkin karışıklıkların ortadan kaldırılması amacıyla, belirlenen nitelikleri taşımayan perakende işletmeleri bu ibareyi artık kullanamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin uygulamasına yönelik tereddütlerin giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla alışveriş merkezi maliki, yönetimi ve tanımlarda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi ibaresinin kullanımına ilişkin karışıklıkların ortadan kaldırılması amacıyla yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımayan perakende işletmeleri bu ibareyi kullanamayacak. Ayrıca, yönetmeliğin çeşitli hükümlerinde yer alan "ortak kullanım alanı" kavramının netleştirilmesi amacıyla da tanımı yapıldı.

Ortak Kullanım Alanı Olmayan Projelere Ruhsat Verilmeyecek

Altyapısı uygun olmayan projelerin ruhsat aşamasından itibaren yönetmeliğe uygunluğunun sağlanması amacıyla alışveriş merkezi olarak adlandırılan projelerde, buraların sahip olması gereken ortak kullanım alanlarına yer verilmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Ortak Kullanım Alanı Tanımı

Yönetmelikte ortak kullanım alanı, "Alışveriş merkezinde konaklama, depolama ve üretim alanları ile iş yerlerinin dışında kalan sosyal ve kültürel etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, mescit ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı, tuvalet ve dinlenme alanı gibi doğrudan ve ortaklaşa kullanılabilen alanlar" olarak belirtiliyor.

Halihazırda faaliyette bulunan, satış alanı nispeten düşük olan alışveriş merkezlerinin ekonomik açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması için yönetmelikte öngörülen bazı yükümlülüklerden Bakanlık tarafından muaf tutulabilecekler.

Malik ve yönetimlerle alışveriş merkezi içinde bulunan perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde şeffaflığın ve Bakanlıkça yürütülen denetimlerde etkinliğin artırılması için, ortak gelir ve gider raporlarıyla bu husustaki muhtelif bilgi, belge ve hazırlanan belgelerin denetlenmesi amacıyla bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan bağımsız denetim raporlarının Bakanlığın kayıtlı elektronik posta ( KEP ) adresine de iletilmesi gerekecek.

) adresine de iletilmesi gerekecek. Ayrıca, ortak gider katılım payı tahsil edilmeyen perakende işletmeler bakımından, malik ve yönetimlerce alınan hizmetlerin sözleşmeleri gibi çeşitli belgelerin perakende işletmelere gönderilmesiyle bağımsız denetim raporu hazırlanması ve gönderimine ilişkin istisnalar da belirlendi.



