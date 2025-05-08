Rekabet Kurumu Süt Sektöründe Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren çok sayıda firma ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturma, ilgili pazarlarda rekabetin korunması ve olası ihlallerin önlenmesi amacıyla yürütülmektedir. Soruşturmanın kapsamı oldukça geniş olup, sektörde faaliyet gösteren birçok teşebbüsün davranışları detaylı şekilde incelenecektir.

Soruşturmanın Kapsamı ve Detayları

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulundukları iddiasına yönelik ön araştırmanın tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda, Rekabet Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda çeşitli pazarlarda faaliyet gösteren firmalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Açılan Firma Sayıları

Çiğ süt alımı pazarı: Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ile 39 firma

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ile Süt yemi satışı pazarı: 3 firma

Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı: 13 firma

Soruşturmanın sonuçları, sektördeki rekabet ortamının geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Rekabet Kurumu'nun bu tür adımları, piyasada adil rekabetin sağlanmasına katkı sunmaktadır.



