Trendyol 1. Lig'de Son Hafta Hakemleri Belli Oldu
Trendyol 1. Lig'in son haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Hangi maçta hangi hakem düdük çalacak, detaylar haberimizde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 11:33, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 11:34
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın mücadelelerinde görev alacak hakemler ve karşılaşmalar şu şekildedir:
10 Mayıs Cumartesi
- 16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor: Mehmet Ali Özer
- 16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: Halil Umut Meler
- 16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır
- 16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Davut Dakul Çelik
- 16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen
- 16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor: Reşat Onur Coşkunses
- 16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: Yunus Dursun
- 16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Yiğit Arslan
- 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: Oğuzhan Aksu
11 Mayıs Pazar
- 16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay