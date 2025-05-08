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'Yarısı Bizden' kampanyasıyla deprem korkusu yerini güvene bırakıyor

İstanbul'da riskli yapıların dönüşmesine katkı sunan "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanan bazı vatandaşlar, deprem endişelerini bırakarak güvenli konutlarda yaşamaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 12:50, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 12:49
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'Yarısı Bizden' kampanyasıyla deprem korkusu yerini güvene bırakıyor

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, eski ve riskli evlerinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara fırsat sunuyor.

Bu kapsamda kentte binlerce bağımsız bölümde dönüşüm yapılırken, kampanyanın destek tutarlarının artırılması da dönüşüm arayışında olan pek çok aileye yeniden umut oldu.

Kentte deprem riski yüksek olan Avcılar ve Küçükçekmece'de kampanyayla yeni evlerine kavuşan Çapkan ve Çiftçi aileleri, sürece dair deneyimlerini anlattı.

"Deprem ülkesiyiz, haliyle herkesin başvurması taraftarıyım"

Avcılar'daki yeni evinde yaşayan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Nuriye Çapkan, binalarının 1996'da yapıldığını, dönüşümden önce Beykoz'da yaşadıklarını söyledi.

Binada çatlakların bulunduğunu ve zeminin iyi olmadığını aktaran Çapkan, kampanyayı haberlerden duyarak dönüşüm arayışına girdiklerini ve 1 yıl içinde yeni evlerine kavuştuklarını belirtti.

Çapkan, "Önce e-Devlet üzerinden başvuru yaptık. Sonrasında yapım aşamasında belirli bir düzeye geldikten sonra müteahhit topluca başvuru yaptı. Çok kısa sürede olumlu sonuçlandı. Ev metrekare olarak biraz küçüldü ama sağlam oldu, önemli olan da oydu. Eski hali kullanışlı değildi. Asansör yoktu, asansörümüz oldu, otoparkımız yoktu, otopark oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni binasında sığınağın da bulunduğuna dikkati çeken Çapkan, "Çalışıp kendimizi geçindiren insanlarız. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Bizim için çok büyük kolaylık oldu, ödenek gelince çok fazla bizi zorlamadı. Allah razı olsun. Benden daha zor durumda olan insanlar var ve ne yapacağını bilmeden bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar." diye konuştu.

"Yıllardır hiç uyuyamam, buraya geldikten sonra hiç öyle kaygım olmadı"

Çapkan, "O evlerin içerisinde yaşamak çok büyük risk. Tabii ki olacak olan olur ama tedbir almakta fayda var. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden bir an önce başvurulması gerekiyor. Böyle bir imkan varken yapılması taraftarıyım. Fırsat bu fırsat. Deprem bölgesiyiz, ülkesiyiz. Haliyle bu yüzden herkesin başvurması taraftarıyım." dedi.

Daha önce uyku problemleri yaşadığını dile getiren Çapkan, şöyle devam etti:

"Yıllardır hiç uyuyamam, buraya geldikten sonra hiç öyle kaygım olmadı. İstanbul'da olan 4 büyüklüğündeki depremde burada yemek yiyorduk, hiç hissetmedik. Avcılar bölgesinde olduğumuz için herkes bizi aradı. 6,2 büyüklüğündeki depremde de il dışındaydım, yolda haberimiz oldu. Herkes Anadolu'ya kaçmaya çalışırken biz bu tarafa geçmeye çalıştık. Eve geldiğimde duvarda dayalı süpürgem dahi düşmemişti. Çok şükür hiçbir şey yoktu. Bütün millet sokakta, sahil bölgesinde yatarken biz evdeydik. Herkes bundan faydalanmalı, herkese yayılmalı. Bilen bilmeyene söylesin."

"Şu anda devletimizin ciddi olarak yardımı söz konusu"

Küçükçekmece'de yeni evine kavuşan Ali Çiftçi de eski evleri deniz kumundan yapıldığı için korku duyduklarını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yenilemeye karar verdiklerini dile getirdi.

Çiftçi, kampanyayı duymasının ardından çevresindeki herkese söylediğini belirterek, "Bizim için belki biraz süreç uzun gibi oldu ama açıkçası kampanya eğer olmasaydı tuğla aşamasında kalacaktık, kötü olacaktı." ifadesini kullandı.

Geçen yıl kasım ayında yeni evlerine taşındıklarını, şimdi desteklerin daha da iyi olduğunu söyleyen Çiftçi, "Benim zamanımda kat mülkiyeti kurduktan sonra yüzde 10 peşinat verdiler. Akabinde inşaat belirli seviyeye geldikten, gerekli izinler, incelemeler yapıldıktan sonra kalanı verildi. Son ruhsatlama aşamasında da son kalanımızı alacağız. Kira desteğimiz sağlandı. Bununla ilgili 2 taksit şeklinde nakit olarak aldık. Bu süreçte bizim için can suyu oldu." şeklinde konuştu.

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