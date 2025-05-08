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Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda

Bakan Tekin, GençTek Zirvesi'nde okullarda teorik bilginin ötesine geçilerek uygulamalı eğitimin önemini anlattı. Eğitimde dijitalleşme hız kazanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 13:56, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 14:20
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda çocuklara teorik olarak NASA'ya nasıl sunum hazırlanırı kitapta öğretmek yerine, uygulamalı bir biçimde yaşayarak öğrenmelerini istediklerini belirtti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen GençTek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi"ne katılan Tekin, bilişim teknolojileri alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere ve danışman öğretmenlere destek verdiklerini vurguladı. Okulların teknolojik altyapısını güçlendirmek için etkileşimli tahta kurulumu ve internet altyapısı sağladıklarını hatırlatan Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın da bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Teknolojik Altyapı ve Eğitimde Dönüşüm

Tekin, bu hizmetlerin sadece öğrencilerin tahtalarla öğretmenleri aracılığıyla internet üzerinden ders işleyebilmeleri için başlatılmadığını, asıl amacın Türkiye'de teknolojik gelişmeleri takip edebilecek bir ekosistemi yaygınlaştırmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi. GençTek projesinin ruhunun da bu vizyonda yattığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Yeni Müfredat

2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat hakkında bilgi veren Tekin, modele yönelik eleştiriler geldiğini ancak değişen dünyada eğitimin sadece bilgi verme odaklı olmaktan çıkarak, uygulama ve beceriye dönüştüğünü vurguladı.

  • "Okullarda, çocuklarımıza teorik olarak NASA'ya nasıl sunum hazırlanır"ı kitapta öğretmek yerine, bunu onların uygulamalı bir biçimde yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz."
  • Programların en iyi şekilde revize edildiğini ve gençlerin rekabet koşullarına hazır yetişmesi için her türlü fedakarlığın yapılacağını belirtti.

Bakanlık Desteği ve Öğretmenlerin Rolü

Tekin, politik ve ideolojik eleştirilere rağmen programları hayata geçirmeye çalışan öğretmenlere teşekkür etti. Öğrencileri yetiştirmek için öğretmenlere emanet eden aileleri de etkin paydaş olarak görmek istediklerini belirtti. Bakanlık olarak sonuna kadar destek olacaklarını vurguladı.

GençTek Projesi ve Güncel Temalar

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, okulları ders dışı projelerin merkezi yapmak için GençTek çalışmasını başlattıklarını hatırlattı. Kısa sürede 21 ilde kapsamlı tanışma toplantıları ve etkinlikler düzenlediklerini belirten Canlı, seçilen temalarda e-Spor, e-Ticaret, oyun tasarımı, yapay zeka, web programlama gibi güncel konulara odaklandıklarını söyledi.

  • Etkinliklere katılan öğrenci ve öğretmenlerin hayal dünyasını tüm Türkiye ile paylaşmak istediklerini belirtti.
  • Bu yıl ilk GençTek Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, zirve kapsamında çeşitli temalarda çalışma yapan grupları temsilen öğretmenlere plaket verdi. Yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösteriminin ardından Tekin, stantları gezerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.


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