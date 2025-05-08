Avukat, DEM Parti'li Belediyeye Sosyal Medya Engeli Davası Açtı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir avukat, kendisini resmi sosyal medya hesabından engelleyen DEM Parti'li belediyeye dava açtı. Olay, ilçede yaşayan ve avukatlık yapan Hüseyin Akay'ın, eleştirel yorum yaptığı gerekçesiyle belediyenin sosyal medya hesabından engellenmesiyle başladı. Akay, Ceylanpınar Belediyesinin sosyal medya hesabına erişemeyince konuyu mahkemeye taşıdı ve savcılığa giderek belediye hakkında şikayetçi oldu. Bu gelişme, sosyal medya üzerinden kamu kurumlarının vatandaşlarla iletişimi ve ifade özgürlüğü açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Olayın Detayları

Hüseyin Akay , eleştirel yorumları nedeniyle belediyenin sosyal medya hesabından engellendi.

, eleştirel yorumları nedeniyle belediyenin sosyal medya hesabından engellendi. Belediyenin resmi sosyal medya hesabına erişemeyen Akay, konuyu yargıya taşıdı.

Akay, savcılığa giderek belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akay'ın Açıklamaları

"Belediyeler olsun, tüm kurumlar olsun eleştiriye açık olmak zorundadır. Özellikle sosyal medya ağı bu gün haberleşmenin en önemli parçalarından biridir. Belediyenin resmi sosyal medya hesabı da aynı şekilde iletişim aracıdır. Hizmetlerin takibi açısından, hizmetlerinin değerlendirilmesi açısından vatandaşın ifade özgürlüğü anlamında önemli kurumlardır. Ne yazık ki Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı bu konuda tahammülsüzlük göstermiştir. Sırf vatandaşların aldıkları hizmeti değerlendirmesi sebebiyle, engellenen vatandaşların sorunlarına tercüman olmak açısından suç duyurusunda bulundu. Vatandaşların eleştirme hakkı kamu kurumları için vazgeçilmez bir unsur olmak zorundadır. Bunları değil engellemek, bilakis teşvik etmek, bilakis daha dinlenilir bir hale getirmek, kurumsallaştırmak gerekir. Biz de bu noktada bir farkındalık oluşturması açısından suç duyurusunda bulunduk."