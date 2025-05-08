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Erdoğan: 23 Yılda 5.927 Vakıf Eseri Restore Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda 5.927 vakıf kültür varlığının restore edildiğini ve bu çalışmalar için 12,3 milyar lira harcandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 14:46, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 14:47
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Erdoğan: 23 Yılda 5.927 Vakıf Eseri Restore Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısının 5 bin 927'ye ulaştığını ve bu çalışmalarda 12,3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanıldığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, vakıf kültürünün ve aile yapısının önemine vurgu yapıldı. Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 101. kuruluş yılını kutlayarak, bu köklü mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vakıf Kültürünün Önemi ve Restorasyon Çalışmaları

Vakıflar Haftası'nın bu yılki teması "Vakıf ve Aile" olarak belirlendi. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması temenni edildi. Türkiye'nin köklü vakıf geleneğinin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü büyük bir sorumluluk üstleniyor. Son bir yıl içinde yurt içi ve yurt dışında 101 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı ve toplu açılışı gerçekleştirildi. Tokat Gökmedrese, Gaziantep Kurtuluş Camii, Lefkoşa Selimiye Camii ve Arnavutluk İşkodra Camii gibi önemli eserlerin açılışları canlı bağlantılarla yapıldı.

Vakıf Medeniyetinin Tarihi ve Evrensel Değeri

Vakıf medeniyeti, camilerden medreselere, imaretlerden hanlara kadar birçok eseri kapsayan zengin bir mirasa sahiptir. Bu eserler, yüksek bir estetik anlayışının ve mimari tasavvurun ürünü olarak öne çıkıyor. Vakıf geleneği, toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve birlik şuurunun en parlak sembolüdür. Peygamber Efendimizin "İnsan ölünce şu üç dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, arkasından dua edilen hayırlı evlat." hadisiyle vakıf kültürünün önemi bir kez daha vurgulandı.

Restorasyonlarda Elde Edilen Başarılar

  • Son 2 yılda Bitlis Hazohan Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası, Tokat Gökmedrese ve Muş Merkez Muratpaşa Camii'nin de aralarında bulunduğu 166 vakıf kültür varlığı restore edildi.
  • Asrın felaketinde hasar gören 377 eserin onarım süreçleri başlatıldı.
  • Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı.
  • Ecdat yadigarı topraklarda 40 çalışma başarıyla tamamlandı.
  • 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken son 23 yılda 5 bin 927 eser ihya edildi.
  • 12,3 milyar lira kaynak kullanıldı.

Sosyal Destekler ve Gelecek Hedefleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü; eğitim desteklerinden muhtaç aylıklarına, imaret faaliyetlerinden gönüllülük çalışmalarına kadar birçok alanda hizmetlerini sürdürüyor. Mehir Vakfı'nın gençlere sağladığı düğün ve çeyiz desteği ile deprem bölgesindeki gençlerin yuva kurmasına katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu ile gençlere yönelik desteklerin artırıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evliliğin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, vakıfları ve hayırseverleri gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırdı.

Toplumsal Dayanışma ve Hayırseverlik Vurgusu

"Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır." hadisiyle hareket eden birçok kuruluş ve vatandaşın, reklam yapmadan kıymetli hizmetlere imza attığı belirtildi. Yetimlere, mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden hayırseverlerin toplumsal dayanışmanın temelini oluşturduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıfların, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kapanış ve Temenniler

Restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, vakıf kültürünü yaşatan ve iyilik faaliyetlerini sürdüren herkese teşekkür etti. Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlayarak konuşmasını sonlandırdı.

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