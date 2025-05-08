TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari Ücretle Bir Hafta Geçinilmez

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekerek, "Bu asgari ücret ile bir hafta geçinilmez. Yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Ayda 2 milyon maaş alanlar bizi konuşuyor. Bizim bu günahı çekmeye takatimiz yok" dedi. Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılara ve hayat pahalılığına vurgu yaptı. Özellikle afetlerde ve kriz dönemlerinde en büyük bedeli kadınların, çocukların ve çalışanların ödediğini belirtti. Atalay, kamu işçilerine ödenen maaşların yetersizliğine dikkat çekerek, ortalama 34 bin - 40 bin lira ücretle işçi bulunamadığını, bu ücretlerin "köle ücreti" olduğunu ifade etti. Ayrıca, işverenlerin işçiye verilen ücretleri fazla görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kamu İşçilerine Ödenen Maaşlar ve İşçi Bulamama Sorunu

Ortalama maaşlar 34 bin - 40 bin lira seviyesinde.

seviyesinde. İş-Kur ve medya üzerinden yapılan ilanlara rağmen işçi bulunamıyor.

Atalay, bu ücretlerin yetersiz olduğunu ve işçilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Toplu Sözleşme Süreci ve Yasal Düzenleme İhtiyacı

Demiryolları 5 Mayıs'ta tarafsız arabulucuya gitti ve 15 gün süresi var.

2 ay içinde grev kararı almak ve uygulamak zorunlu.

12 Eylül'den kalan grev yasağı hala geçerli.

TÜRK-İŞ , asgari ücretin yapısı değişmeden masada olmayacaklarını açıkladı.

, asgari ücretin yapısı değişmeden masada olmayacaklarını açıkladı. Atalay, adil bir komisyonun oluşturulması gerektiğini belirtti.

Asgari Ücret ve Geçim Sıkıntısı

"Bu asgari ücret ile bir hafta geçinilmez" diyen Atalay, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. TÜRK-İŞ olarak herkesin sürece dahil olmasını istediklerini, ancak asgari ücretlinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.