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X'ten İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına ilişkin açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. X, Türkiye'nin kararını uygularken, bu karara itiraz ettiğini duyurdu. Şirket, platformun erişilebilirliğinin ifade özgürlüğü açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 14:39, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 14:42
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X'ten İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına ilişkin açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun 9,7 milyon takipçili X (Twitter) hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye'den erişim engeli getirildi. X platformu, erişim engeli kararına ilişkin bir açıklama yayımlayarak karara katılmadıklarını ve itiraz ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

X'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesi kararı X'e bildirildi. Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz.

Mahkeme kararı X'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi. Bu erişim engelleme kararları X'in içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır.

Bu kararlara uyulmaması, Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır. X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Adil yargilama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz. Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir."

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun 9,7 milyon takipçili X hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye'den erişim engeli getirilmişti. Erişim engelinin 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı bildirilmişti.

İmamoğlu'nun hesabından son olarak, CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge yönelik "Bu akşam saat 20.30'da Beyazıt Meydanı'nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapılmıştı.

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