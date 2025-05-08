Ankara'da Kanser Hastası Emekli, Eşini Öldürüp İntihar Etti
Ankara Mamak'ta kanser hastası emekli Zekai Mallı, eşi Adalet Mallı'yı tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da yaşanan üzücü bir olayda, kanser hastası emekli Zekai Mallı (67), eşi Adalet Mallı'yı (65) tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın en üst katında dün gece saatlerinde meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Zekai Mallı, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Adalet Mallı'yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayın Detayları
- Olay, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde gerçekleşti.
- Zekai Mallı, kanser tedavisi görüyordu.
- Çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aile Yakınlarının Tepkisi
Olay sonrası eve gelen aile yakınları, üzerinde kan lekesi bulunan koltukları çöpe attı.
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.