CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıla kadar hapis talebi
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında 15 yıl 6 ay hapis cezası istendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 15:15, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 15:22
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi.