CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıla kadar hapis talebi

Aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi.

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