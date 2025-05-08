Pes dedirten akran zorbalığı! Arkadaşını darp edip yerde sürükledi

Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Bakan Tunç: Yargı sistemi töhmet altında bırakılıyor
Bakan Tunç: Yargı sistemi töhmet altında bırakılıyor
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Erdoğan: 23 Yılda 5.927 Vakıf Eseri Restore Edildi
Erdoğan: 23 Yılda 5.927 Vakıf Eseri Restore Edildi
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Bakan Kurum: İstanbul'da 600 Bin Konut Acil Dönüşüm Bekliyor
Bakan Kurum: İstanbul'da 600 Bin Konut Acil Dönüşüm Bekliyor
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
İstanbul'da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Erdoğan: Muhalefetin Gözüne Bant Çekilmiş
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
Schengen Vizesi İçin AB'den Türk Vatandaşlarına 6 Kriter Uyarısı
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
2024'te 6 Bin 352 Kişi Kazalarda Hayatını Kaybetti
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Sobacı'dan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair açıklama
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
İletişim Başkanlığı Sentetik Medya Çalıştay'ında Yapay Zekayı Konuşturdu
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförüne istenen ceza
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
Genel Kurulda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Pes dedirten akran zorbalığı! Arkadaşını darp edip yerde sürükledi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp edip saçından tutarak yerde sürükledi. O anlar sosyal medyada tepki toplarken, aile darp edilen kızları için şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 15:48, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 15:50
Yazdır
Pes dedirten akran zorbalığı! Arkadaşını darp edip yerde sürükledi

İddiaya göre, Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp etti. Görüntülerde mağdur öğrencinin saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar amatör kamerayla kayda alınırken, olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmesi ise dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası aileler ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Mağdur öğrencinin ailesi ise, olay sonrası hukuki süreç başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber