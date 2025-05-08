İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kurulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un başkanlığında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantının tamamlandığı belirtildi. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, İstanbul'un dönüşümü için önemli adımlar atılacağını vurguladı. Komisyonun, siyaset üstü bir yaklaşımla, İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve belediyelerden gelen taleplerin hızlıca değerlendirilmesi amacıyla kurulacağı ifade edildi. Bu komisyon, İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yürütecek.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kuruluyor

Bakan Kurum, toplantıda alınan kararları şu şekilde özetledi:

İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak.

kurulacak. Komisyon, Vali başkanlığında toplanacak.

toplanacak. Belediyelerden gelen talepler hızlıca değerlendirilecek.

Komisyon, siyaset üstü bir bakış açısıyla çalışacak.

İstanbul'un dönüşümü için gerekli tüm iş ve işlemler yürütülecek.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

"İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyon siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek."