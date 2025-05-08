MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son yıllarda artan şekilde, sokak röportajı adı altında yapılan bazı faaliyetlerin, önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edildiği belirtiliyor. Bu tür içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak ya da yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen bu tür röportajlar, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir." denildi.

Kanun Teklifinin Amacı ve Detayları

Açıklamada teklifin amaçları şu şekilde sıralandı;

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile sokak röportajı adı altında yapılan faaliyetlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

ile sokak röportajı adı altında yapılan faaliyetlerin kontrol altına alınması hedefleniyor. Yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından röportaj yapılması ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanıyor.

Düzenlemenin amacı; hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek hem de bilgi kirliliğini önlemek olarak öne çıkıyor.

5187 Sayılı Basın Kanunu'nda Değişiklik

5187 Sayılı Basın Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite edilmemiş kişilerin basın faaliyeti yürütememesi ve yaptıkları çalışmaların basın faaliyeti kapsamında değerlendirilmemesini öngörüyor. Bu hususlara aykırı hareket edenlerin, faaliyetleri sırasında yaşanan hukuka aykırı durumların tamamından sorumlu olmaları ve TCK'nın 216'ncı maddesi kapsamında cezalandırılmaları öngörülüyor.



