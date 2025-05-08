Mülakata Alınacak Öğretmen Adaylarının Sonuç Bilgileri ve Taban Puanlar Açıklandı
2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavına Alınacak Adayların Sonuç Bilgisi ve Alan Bazlı Taban Puanlar yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 19:00, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 19:02
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavına Alınacak Adayların Sonuç Bilgisi ve Alan Bazlı Taban Puanları yayımladı.
2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına alınacak adayların sonuç bilgisi için tıklayınız.
Taban puan için tıklayınız.