Ekim 1999 Girişli Öğretmen Yaşı Beklemek Üzere İstifa Edebilir Mi?
8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girenlerden bu tarihten sonra memur olanların emeklilikleri için hizmet olarak 25 tam hizmet yılı, emeklilik yaşı olarak da kadın ise 58, erkek ise 60 yaş dolumu şartı aranır. Sosyal güvenlik uygulamalarında emeklilik yaşını beklemek üzere istifa etme işlemi de bulunur.
Soru : 08.10.1999 tarihinde öğretmenliğe başladım .Halen çalışmaktayım. Aralıksız 25 yıl 6.5 aylık hizmetim var. 25 yıl 9000 gün dolmuş durumda ama emeklilik yaşım 58 . Şuan görevden ayrılmak istiyorum. 58 yaşında maaş+ tazminat alma hakkımı nasıl kullanabilirim. Şimdi emekli olamazsın deniliyor bu durumda istifa edersem emekli ikramiyesi hakkım ortadan kalkar mı
Detaylar/Değerlendirmeler:
1 Ekim 2008 tarihinden önce memur statüsünde göreve başlamış olanlar
hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca, 8 Eylül 1999
öncesi işçi, esnaf, memur vb. zorunlu olarak çalışması bulunmayan ve bu tarihten
sonra ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar EYT kapsamına
girmezler. Bu durumda olanların emekliliklerinde hizmet yılının yanında mutlaka
yaş şartını da tamamlamaları gerekmektedir.
5434 kurallarına göre, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış kişilerin emekli olabilmeleri için kadın ve erkek memuru ayrımı yapılmaksızın 25 tam hizmet yılını (varsa işçi, esnaf, borçlanılan süreler dahil) tamamlamaları ve kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Kadın ve erkek memur için ayrıca 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşını doldurduklarında da emeklilik hakları bulunmaktadır.
Hizmet yılını tamamlayıp emeklilik yaşını beklemek üzere görevden ayrılma
durumu:
Sosyal güvenlik uygulamalarında kişilerin emeklilik için gereken hizmet şartını
tamamlayıp emeklilik yaşını beklemek üzere görevlerinden ayrılma hali bulunmaktadır.
Kişiler, mevzuata uygun şekilde istifa ettikten sonra emeklilik yaş şartını tamamladıklarında emekli aylığı bağlanması talebinde bulunabilirler. Ancak, emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar sağlık, emekli aylığı, emekli ikramiyesi gibi işlemler yapılmaz. Aylık bağlandığında emekli ikramiyesi de ödenir ve sağlık sisteminden de yararlanırlar. Aylık bağlanma tarihi de müracaat tarihini takip eden ayın 1'i olur.
Öğretmenlerin emekliliği:
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen emeklilik işlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelgesine göre, öğretmenlerin genel kurallar içerisinde emekli olmaları Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır, ancak bazı istisna durumlar halinde de (sınıf ve branşında öğretmen fazlasının olması ve Bakanlıkça uygun görülmesi şartı gibi) Temmuz ve Ağustos ayları dışında da emekli olması mümkün olmaktadır.
Emeklilik İşlemleri konulu söz konusu genelgede, ayrıca EÖH Sınıfına dahil
kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul,
engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde,
belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan
emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı
Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır..
açıklaması da bulunmaktadır.
Emekli ikramiyesi konusu:
5434 kapsamında memur olanların emeklilik ikramiyesi ödenmesi usul ve esasları
5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde belirlenmiştir.
Madde hükmüne göre de, hizmet birleştirme ve birleştirilen tüm hizmetler üzerinden aylık bağlanması durumunda memurluk hizmetine emekli ikramiyesi ödenmesi için 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü, yani kıdem tazminatı ödemesine ilişkin usul ve esaslar kıyas alınmaktadır.
Bu konulardaki değerlendirmelerimiz için,
https://www.memurlar.net/haber/1073483/
https://www.memurlar.net/haber/1062899/
https://www.memurlar.net/haber/1024693/
Adreslerimiz ziyaret edilebilir.
Ayrıca, yaşı beklemek üzere istifa ettikten sonra SGK primleri ödenmiş şekilde
bir çalışma olması ve bu çalışma süresinin de 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması
halinde memurluk statüsünden emekli olunamaz. Bu konudaki değerlendirmelerimiz
için de,
https://www.memurlar.net/haber/1132890/
https://www.memurlar.net/haber/1075911/
adreslerimiz ziyaret edilebilir.
Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz;
Hizmet yılınızı tamamladıktan sonra mevzuata uygun olarak kadın memur olarak
58 yaşınızı beklemek üzere Kurumunuzun onayı neticesinde görevinizden ayrılmanızın
mümkün olabileceğini, bu işlemin de Kurumunuzca değerlendirilmesi gerektiğini,
Görevinizden ayrıldıktan sonra yukarıda belirtilen şartları taşımanız halinde memurluk, istifa sonrası 1260 günü geçmemek üzere olası bir işçilik çalışması olursa bunların toplamı üzerinden emekli aylığınızın yaşınızı doldurduğunuz tarihte müracaatınız üzerine bağlanması gerektiğini, memurluk hizmetlerinizin tam yıllarına karşılık da emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğini,
söyleyebiliriz.
NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekilde olmaktadır. Tavsiyemiz, yine de bu konularda Kurumunuzdan da ayrıca bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.
Açıkta olanlar emeklilik müracaatlarını nasıl yapmalılar?
Görevlerinden ayrılmış olup da yine memur statüsünden emekli olmak isteyenler müracaatlarını aşağıda örnek olarak hazırladığımız dilekçe ile yapmaları yeterli olacaktır. Ancak, aylık ödemelerinde hak kaybı olmaması için mutlaka yaşın dolumunu müteakip SGK na müracaat edilmesi uygun olacaktır.
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhıye-ANKARA
5434 sayılı Kanun kapsamında Öğretmen olarak görev yapmakta iken, 25 yıldan fazla hizmetim olması nedeniyle emeklilik yaşımı beklemek üzere ........ tarihinde istifa ettim.
.... tarihi itibarıyla da emeklilik yaşımı doldurdum. Bu nedenle, aylık bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.
Adı Soyadı:
Tarih:
T.C. Kimlik No.:
Cep Tel No. :
Adres :
Aylıklarımı almak istediğim Banka Şubesi: