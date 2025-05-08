'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın aziz şehitlerle ilgili açıklamalarında, "bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarılması" ve mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili "bölücü terör örgütünün yerleştirdiği" ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığı ifade edildi.

MSB ve TSK'nın Tavrı

Bahse konu haberle oluşturulmaya çalışılan algının aksine, MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Çatışma, taciz, pusu gibi fiili durumlarda yapılan açıklamalarda, terör örgütü/örgütlerinin ismine açık bir şekilde yer verilmektedir.

Daha Önceki Açıklamalar

Öte yandan, MSB'nin daha önceki açıklamaları incelendiğinde, EYP veya mayına basma gibi durumlarda söz konusu ifadeyi birçok kez kullanmadığı görülmektedir.

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