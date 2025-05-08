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Trump: Ukrayna ile nadir elementler anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 22:15, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 23:09
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ABD Başkanı Trump, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı. Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile konuşacağım" dedi.

Trump, anlaşmanın imzalanması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var" ifadelerini kullandı.

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