İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dördü çocuk, 23 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk, 23 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Tel er-Rabi İlkokulu yakınında "Reyyan" ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Arama kurtarma ekipleri, evin enkazı altında hayatta olduğu düşünülen bir kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen topçu saldırısında 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Aynı bölgede, Es-Sumud Kampı çevresinde de bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.
Yerel kaynaklar, Han Yunus açıklarında İsrail donanmasının saldırısında 2 balıkçının yaralandığını, ayrıca kentin "Batn es-Semin" bölgesinin topçu atışlarıyla hedef alındığını aktardı.
İsrail'in birkaç gün önce Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği bombardıman sonrası kaybolan 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Emel Oteli'nin arkasında "Ebu Hasira" ailesine ait balık yetiştirilen dükkanı bombaladı.
Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı girişinde ev eşyaları satan bir dükkanı bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, 4'ü çocuk, 5'i kadın 27 kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde İsrail savaş uçakları bir stadyum yakınında "El-Zaanin" ailesine ait evi vurdu, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.