İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dördü çocuk, 23 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı girişinde ev eşyaları satan bir dükkanı bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, 4'ü çocuk, 5'i kadın 27 kişi de yaralandı.

Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in birkaç gün önce Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği bombardıman sonrası kaybolan 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Aynı bölgede, Es-Sumud Kampı çevresinde de bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, evin enkazı altında hayatta olduğu düşünülen bir kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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