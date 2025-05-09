9 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Bakan Tunç: Yargı Sistemi Töhmet Altında Bırakılıyor
Bakan Tunç: Yargı Sistemi Töhmet Altında Bırakılıyor
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım
Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Ana sayfaHaberler Siyasi

9 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

9 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 00:02, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 00:05
Yazdır
9 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ürgüp'te Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi'ne iştirak edecek, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak ve Teşkilatla Buluşma Programı'na katılacak.

(Nevşehir/10.00/13.30/15.25)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu ile İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının açılış törenine katılacak ve Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri binasının temel atma törenine iştirak edecek.

(Samsun/13.30/14.00/15.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ile İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İklim ve Ekonomi Sürdürebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Orman Benim Kampanyası kapsamındaki etkinliğe katılacak.

(İzmir/12.00/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisinin açılışına katılacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftası; RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Gaziantep/20.00)

2- Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri Baltalimanı Portaxe'de düzenlenecek organizasyonda tanıtacak.

(İstanbul/11.00)

3- Nesine 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu Yunanistan'da başlayacak. Atina'daki SUNEL Arena'da düzenlenecek organizasyonun yarı finalinde La Laguna Tenerife (İspanya)-Galatasaray ve AEK (Yunanistan)-Unicaja Malaga (İspanya) maçları oynanacak.

(Atina/18.00/21.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Bahçeşehir Koleji-Mersinspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/19.00)

7- Polonya'nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs'ta düzenlenecek CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final etabında mücadele edecek Halkbank Voleybol Takımı'nda başantrenör Radostin Stoytchev, kaptanlar Micah Ma'a ve Volkan Döne ile genç oyuncular Tuna Uzunkol ile Yiğit Hamza Aslan'ın katılımıyla Voley Hotel Ankara'da medya günü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u konuk edecek.

(İzmir/17.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber